Die Aktien von Verbio sind am Donnerstag weiter gefallen, wobei sie im Tagestief um 9,4 Prozent auf 16,55 Euro sanken und fast das Jahrestief von 16,50 Euro von Mitte März erreichten. Am Mittag lagen die Aktien immer noch mit mehr als 7 Prozent im Minus. Analysten verweisen auf den anhaltenden Druck auf die THG-Quotenpreise, die in Deutschland auf ein neues Rekordtief gesunken sind. Niedrigere Verkaufspreise belasten die Ergebnisse von Verbio, aber es wird auf eine Besserung im kommenden Jahr gehofft. Trotzdem behält der Experte seine Kaufempfehlung für Verbio bei und signalisiert mit einem gesenkten Kursziel von 32 Euro fast Verdopplungspotenzial. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Verbio angesichts rekordniedriger Treibhausgas-Minderungsquoten von 46 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst ist zuversichtlich, dass sich die Preise für Treibhausgasquoten 2025 erholen werden, obwohl dies die Verbio-Ergebnisse des Geschäftsjahres 24/25 belasten könnte.

Die THG-Quotenpreise sind in den letzten Jahren gesunken, was auch Auswirkungen auf Verbio hat. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass Verbio-Aktien oft der aktuellen Entwicklung hinterherlaufen, was sie im Vergleich zu anderen Aktien interessant macht. Im Januar 2024 ist der Biodieselpreis bereits um ca. 20 Cent pro Liter gestiegen, was zu einem Mehrerlös von 130 Mio Euro bei einer Jahresproduktion von 650.000 Tonnen führt. Der Preis für Bioethanol ist ebenfalls gestiegen, was zu einem Mehrerlös von ca. 30 Mio Euro führt. Basierend auf einem Ebitda von ca. 80 Mio Euro im letzten Quartal, ergibt sich aktuell ein Ebitda von 240 Mio Euro für das Jahr, ohne die Hochfahrkosten des Werks in den USA.

Insgesamt bleibt die Situation für Verbio herausfordernd, aber es gibt Hoffnung auf eine Erholung der Treibhausgasquotenpreise und damit auch der Aktienkurse. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten wird Verbio weiterhin als Kauf empfohlen, da das Unternehmen langfristig Potenzial hat, sich zu erholen.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 17,61EUR auf Tradegate (21. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.