Im Streit um die Zukunft der Thyssenkrupp-Stahlsparte hat die Krupp-Stiftung die Kritik hochrangiger IG Metall-Funktionäre zurückgewiesen und von "Falschbehauptungen" gesprochen. In einem Brief an den IG Metall-Vize Jürgen Kerner und den früheren IG Metall-Chef Detlef Wetzel bezeichnete die Stiftung deren Äußerungen als "beschämend". Die Stiftung betonte, dass sie gemäß ihrer Satzung zur Förderung von Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur verpflichtet sei und bereits fast 700 Millionen Euro in diese Bereiche investiert habe.

Die Stiftung verteidigte auch ihr Vertrauen in Thyssenkrupp-Chef Miguel López und betonte, dass sie als Hauptaktionärin des Unternehmens immer wieder finanzielle Opfer im Interesse der langfristigen Stabilität und Sicherung der Arbeitsplätze gebracht habe. Die Stiftung wies die Kritik an ihrem Umgang mit den Mitarbeitenden zurück und betonte, dass sie fest an die Zukunft von Thyssenkrupp glaube, jedoch Veränderungen für notwendig halte.