Die Enapter AG wurde von First Berlin Equity Research GmbH analysiert, die eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen haben. Das Kursziel wurde auf 11,00 Euro festgelegt. Das Unternehmen hat erfolgreich einen Informationstag in Pisa abgehalten, bei dem die strategische Ausrichtung und operative Leistungsfähigkeit bestätigt wurden. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit Clean H2 in den USA, die bereits Aufträge im Wert von über 5 Millionen Euro generiert hat. Zudem wird ein Joint Venture mit dem chinesischen Partner Wolong eingegangen, um die Elektrolyseurproduktion in China zu erweitern. Dies soll die Wettbewerbsfähigkeit der AEM-Technologie von Enapter stärken. Die Strategie des Unternehmens wurde angepasst, um sich auf die Stackentwicklung in Pisa zu konzentrieren und die Elektrolyseurproduktion und den Vertrieb über Partner zu forcieren. Die geplante Massenproduktionsstätte in Saerbeck wird nicht mehr benötigt und soll vermietet werden, was zusätzliche Einnahmen generieren wird.

Die Hauptversammlung der Enapter AG hat allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Frau Eva Katheder wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt, um ihre langjährige Erfahrung in der Finanzbranche einzubringen. Zudem wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen, um die Flexibilität des Unternehmens auf seinem Wachstumspfad zu erhöhen. Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und die Energiewende voranzutreiben. Die AEM-Technologie ermöglicht die kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff in großem Maßstab. Das Unternehmen hat bereits über 340 Kunden in mehr als 50 Ländern und ist an den Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet.

Insgesamt ist Enapter gut positioniert, um vom wachsenden Elektrolyseurmarkt zu profitieren. Die Analysten von First Berlin Equity Research bestätigen ihre Kaufempfehlung und sehen die Sicherstellung der Finanzierung als letzten Schritt zum weltweiten Erfolg des Unternehmens.

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 4,28EUR auf Tradegate (21. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.