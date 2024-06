Solarnative GmbH meldet Insolvenz an - Investoren gesucht, Frist verpasst! Die Solarnative GmbH hat Insolvenz angemeldet, wie in einer Ad-hoc-Mitteilung am 21. Juni 2024 bekannt gegeben wurde. Die Geschäftsführung des Unternehmens hat beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen …