Der Euro hat am Donnerstag im späten Handel etwas nachgegeben und kostete zuletzt 1,0712 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0719 Dollar festgesetzt. Der Markt fehlte es an klaren Impulsen, obwohl die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA gesunken war. Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten den Euro im frühen Handel, jedoch erholte er sich im weiteren Verlauf wieder etwas.

Am Freitag legte der Euro im frühen Handel leicht zu und kostete 1,0720 US-Dollar. Wichtige Konjunkturdaten standen zum Wochenausklang auf dem Programm, darunter die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum und die USA. Der Euro fiel jedoch nach schwachen Konjunkturdaten unter 1,07 US-Dollar, da die konjunkturelle Erholung im Euroraum im Juni einen Rückschlag erlitt. Die Stimmung in der Industrie und im Dienstleistungssektor trübte sich ein, was zu einem Rückgang des Einkaufsmanagerindex führte.