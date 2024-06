Nach einem nächtlichen mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriff auf eine Ölraffinerie im südrussischen Gebiet Krasnodar ist ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt, der Brand wurde jedoch schnell gelöscht. Neben der Raffinerie wurden auch ein Busbahnhof und ein Kesselwerk beschädigt. Russland führt seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die sich mit westlicher Militärhilfe verteidigt. Dabei werden auch Ziele auf russischem Gebiet angegriffen, um den militärischen Nachschub zu erschweren. Die ukrainische Luftwaffe meldete, dass Russland in der Nacht vier Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert habe, die jedoch alle abgefangen wurden.

Der Preis für Rohöl der OPEC stieg erneut auf 85,68 US-Dollar je Barrel. Die Ukraine griff laut russischen Behörden die Halbinsel Krim und den Süden Russlands mit einem großen Schwarm Drohnen an. Dabei entstand ein Brand in einer Ölraffinerie, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Auch ein Kesselwerk wurde beschädigt, ein Arbeiter wurde getötet. Die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ziele nehmen zu, um die Kriegsführung wirtschaftlich und logistisch zu erschweren. Die Zahl der Opfer und Schäden in Russland stehen jedoch in keinem Verhältnis zu den Zerstörungen in der Ukraine.

In Großbritannien entschied der Supreme Court, dass lokale Behörden bei der Genehmigung von Projekten zur Förderung fossiler Brennstoffe die langfristigen Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen müssen. Dies könnte weitreichende Folgen für neue Gas- und Ölförderungsprojekte haben. Das Urteil basiert auf einem Gesetz, das noch aus der Zeit der britischen EU-Mitgliedschaft stammt und könnte auch auf andere europäische Länder ausstrahlen.

