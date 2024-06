Die First Berlin Equity Research GmbH hat ein Research Update zur H2 Core AG veröffentlicht und bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,10 Euro. Die H2 Core AG, ehemals MARNA Beteiligungen AG, hat mit der Eintragung einer Sachkapitalerhöhung und einer Namensänderung im Handelsregister einen wichtigen Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung gemacht. Das Unternehmen ist der erste gelistete Anlagenbauer von Plug & Play-Wasserstoffkomplettsystemen in Deutschland. Nachdem das Geschäft in den ersten fünf Monaten des Jahres gut lief, ist das Management zuversichtlich, dass die Umsatzprognose für 2024 von 13,8 Millionen Euro erreichbar ist.

Ein aktualisiertes DCF-Modell basierend auf unveränderten Schätzungen ergibt weiterhin ein Kursziel von 4,10 Euro. Die First Berlin Equity Research GmbH bekräftigt daher ihre Kaufempfehlung für die H2 Core AG. Das Unternehmen hat kürzlich eine Barkapitalerhöhung angekündigt, bei der der Bezugspreis für neue Aktien auf 2,20 Euro festgelegt wurde. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Bezugsrechte auszuüben und neue Stückaktien zu erwerben. Der Emissionserlös soll hauptsächlich für die Erweiterung der operativen Geschäftstätigkeit und Investitionen verwendet werden.