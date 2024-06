Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag leicht gefallen, wobei der Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 132,29 Punkte sank und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,43 Prozent stieg. Dies wurde hauptsächlich durch die positive Stimmung an den Aktienmärkten belastet, da keine entscheidenden Konjunkturdaten in der Eurozone veröffentlicht wurden. In den USA sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, was zu einem leichten Anstieg der Renditen deutscher Staatsanleihen führte.

Die Schweizer Notenbank senkte zum zweiten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins, was zu einem Rückgang der Renditen von Schweizer Staatsanleihen führte. Die Bank of England beließ ihren Leitzins unverändert, obwohl aufgrund der rückläufigen Inflation im Jahresverlauf Zinssenkungen erwartet werden. Die Renditen britischer Staatsanleihen gaben leicht nach.