Das höchste Gericht der Niederlande hat den Baustopp für die umstrittenen Erdgasbohrungen in der Nordsee vor der niederländischen Wattenmeerinsel Schiermonnikoog und dem deutschen Borkum aufgehoben. Das niederländische Energieunternehmen One-Dyas darf eine Bohrplattform errichten, obwohl die endgültige Entscheidung über die Klage gegen die Gasbohrungen noch aussteht. Umweltorganisationen beider Länder hatten gegen die Bohrungen geklagt, jedoch wurde der vorläufige Baustopp aufgehoben, nachdem das Wirtschaftsministerium die Umweltgenehmigung geändert hatte. Die Kläger befürchten Schäden im Naturschutzgebiet Wattenmeer, jedoch lehnten die Richter einen Baustopp ab. One-Dyas plant, noch in diesem Jahr Erdgas vor den beiden Nordseeinseln zu fördern. Die Förderplattform soll in niederländischen Gewässern rund 23 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum errichtet werden, um sowohl in niederländischen als auch deutschen Hoheitsgebieten zu fördern.

In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene im Mai erneut gesunken, jedoch nicht so stark wie im Vormonat. Im Jahresvergleich sanken die Produzentenpreise um 2,2 Prozent, nachdem sie infolge des Ukraine-Kriegs zeitweise um fast 40 Prozent gestiegen waren. Der Hauptgrund für den Preisrückgang sind die fallenden Energiepreise, wobei Erdgas und Strom am stärksten verbilligt waren. Mineralöl hingegen war teurer als im Vorjahr. Vorleistungsgüter wurden günstiger, während für Investitionsgüter mehr bezahlt werden musste. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen sich die Europäische Zentralbank orientiert. Aufgrund der tendenziell abgeschwächten Teuerung hat die EZB Anfang Juni eine erste Lockerung ihrer Geldpolitik vorgenommen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 2,705USD auf NYMEX GLOBEX (21. Juni 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.