https://www.kitzbuehel.com/neuer-markenauftritt/

Kitzbühel (ots) - Kitzbühel Tourismus definiert die Zukunft des alpinen Destinationsmarketings neu

Destinationsmarketings neu





Ein Klassiker erfindet sich neu. Bekannt durch seine traditionsreiche Geschichtepräsentierte Kitzbühel Tourismus am 20. Juni 2024 den umfassend neuen Auftrittder Destinationsmarke und setzt neue Maßstäbe im alpinen Destinationsmarketing.Während des Events wurde ganz Kitzbühel in einer beispiellosen Guerilla-Aktionüber Nacht umgebrandet und begrüßt Gäste und Einheimische nun im neuen Look.Was passiert mit der Gams?Seit Wochen wird in Kitzbühel gemunkelt. Was passiert mit der Gams? Wo findetder Launch Event statt und was hat Kitzbühel Tourismus vor? Noch nie wurde soviel und so intensiv über einen Relaunch Event gesprochen, wie bei jenem vonKitzbühel Tourismus. Kein Wunder, hat man doch über 50 Jahre das Signet samtGams nicht verändert. Plötzlich schien alles möglich, jeden Tag gab es ein neuesGerücht und an den Stammtischen wurde heißt diskutiert. Gerade, weil bis zuletztnichts preisgegeben wurde."Something NEW is Coming" - aber was?Seit einigen Wochen findet sich in Kitzbühel und auf den sozialen Medienregelmäßige Hinweise auf den 20. Juni mit den Worten "Something NEW is Coming".Die gleiche Botschaft transportierten wenig später verheißungsvolleVideo-Snippets auf ausgewählten Social Media Kanälen. Ergänzend begleitetenregelmäßige Newsletter an Partner, Leistungsträger und B2C-Newsletter-Abonnentendie Kampagne. Die eigene Landingpage new.kitzbuehel.com(https://www.kitzbuehel.com/something-new-is-coming/) bündelt alle Inhalte undInformationen. Um welches Thema es geht und was am 20.06.2024 passieren sollte,wurde bis zuletzt nicht verraten.Das Geheimnis wird gelüftetDas Highlight der Kampagne markierte das große Relaunch-Event am Abend des 20.Juni in der Kitzbüheler Innenstadt. Unter dem Motto "From Tradition toTransition" wurde über 400 Gästen in der Baustelle des Hotels zur Tenne eineenergiegeladene Show geboten. Mit Arabella Kiesbauer als Moderatorin präsentiereObmann Dr. Christian Harisch nicht nur den neuen Markenauftritt. RosiSchipflinger untermauerte mit ihrem Auftritt von "Kitzbühel mein Augenstern" alsmodernen Remix das Motto des Abends und begeisterte, gemeinsam mit DJ MarvinAloys, das Publikum. Den Mitgliedsbetrieben von Kitzbühel Tourismus sowie