Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Visit Qatar kündigt im Rahmen seiner

Partnerschaft mit der UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024 den Start seiner

Aktivitäten in Berlin und München, , für diesen Sommer an. Durch die Ausrichtung

auf Europas wichtigstes internationales Fußballturnier möchte Visit Qatar die

kulturellen Sehenswürdigkeiten Katars einem breiteren Publikum vorstellen.



S.E. Saad Bin Ali Al Kharji, Vorsitzender von Qatar Tourism und des

Verwaltungsrats von Visit Qatar, sagte: "Mit dieser Partnerschaft setzen wir

unsere Bemühungen fort, den kulturellen Austausch zu fördern und das vielfältige

Angebot Katars zu präsentieren. Visit Qatar und die UEFA teilen das Engagement,

kulturelle Barrieren durch die universelle Sprache des Sports zu überwinden.

Beide Organisationen inspirieren und verbinden Menschen aus der ganzen Welt

miteinander und zelebrieren die kulturelle Vielfalt".





Er fuhr fort: "Katar will seine Position als globales Sportreiseziel festigen.Die Bedeutung des sportlichen Vermächtnisses von Katar liegt in dererfolgreichen Bilanz des Landes bei der Ausrichtung und Unterstützung großerSportereignisse. Im Namen von Visit Qatar wünsche ich Deutschland einerfolgreiches Turnier und lade alle Fans der UEFA EURO 2024 ein, unseren DohaClub - Visit Qatar's Fanzone in Berlin und München zu besuchen und zu genießen."Zu dieser Partnerschaft sagte Abdulaziz Ali Al Mawlawi, CEO von Visit Qatar:"Durch die Partnerschaft mit der UEFA nimmt Visit Qatar nicht nur am Turnierteil. Wir schlagen damit auch eine Brücke zwischen den Kulturen und laden dieglobale Gemeinschaft ein, Katar zu entdecken, mit seiner einzigartigen Mischungaus Tradition und Moderne. Durch den Sport zelebrieren wir Vielfalt und fördernVerbindungen. Katar kann auf ein unglaubliches sportliches Erbe zurückblicken,das sich in der Ausrichtung und Unterstützung großer Sportereignisseniederschlägt. Diese Partnerschaft ist eine natürliche Ergänzung unseren denBestrebungen, ein globales Sportzentrum zu werden. Besuchen Sie uns in Berlinund München und tauchen Sie ein in das 'Doha Club'-Erlebnis, bei dem jederMoment die katarische Gastfreundschaft und Kultur widerspiegelt."HauptaktivierungenFan Zone AktivierungDer " Doha Club" ist während der gesamten Dauer des Turniers in den UEFA EURO2024 Fan-Zonen in Berlin und München zu finden. In der Münchner Fanzone imOlympiapark werden täglich rund 37.000 Fans erwartet, in der Berliner Fanzone amPlatz der Republik etwa 10.000 Fans. Die als moderner Beach Club gestalteteAktivierung von Visit Qatar bietet den Fans eine einzigartige,erlebnisorientierte Version von Katar. Es ist ein Ort, an den sich Fans