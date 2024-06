Rechtspopulist Farage Westen hat russischen Angriffskrieg provoziert Der britische Rechtspopulist Nigel Farage hat dem Westen eine Mitschuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gegeben. "Wir haben den Krieg provoziert", sagte der Chef der Partei Reform UK in einem am Freitagabend ausgestrahlten …