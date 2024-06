Rettungsschwimmer auf Mallorca wollen am 7. Juli streiken Die Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià auf Mallorca wollen am 7. Juli streiken. Mit der Arbeitsniederlegung mitten in der Hochsaison wolle man auf Personalprobleme aufmerksam machen, sagte ein Sprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Da …