MÜNCHEN, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co, Ltd. („GCL SI" oder „das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien aus einer Hand, stellt auf der Intersolar Europe, die vom 19. bis 21. Mai in München, der führenden Messe für die globale Solarindustrie, stattfindet, erstmals SiRo vor, die neueste Innovation des Unternehmens im PV-Sektor, die den weltweit ersten bahnbrechenden Mechanismus zur Rückverfolgung von Kohlenstoff in der gesamten Wertschöpfungskette umfasst: die GCL Carbon Data Platform.

GCL SI stellt auf der Messe auch eine Reihe neuester Lösungen vor, darunter Perowskit-Module sowie eine Reihe von hocheffizienten N-Typ-Modulen in Europa.