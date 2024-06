FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur neuen Friedensbewegung:

"Die Haushaltsberatungen der Koalition werden von einer eigenartigen Friedensbewegung begleitet. Sie hat sich das Ende des Ukrainekriegs auf die Fahnen geschrieben und konnte damit bei den Europawahlen schon die ersten Erfolge verzeichnen, demnächst bei Landtagswahlen wohl die nächsten. Der Pazifismus spielt darin noch die geringste Rolle. Dessen alte Bastionen, SPD, Grüne und Linkspartei, haben aus unterschiedlichen Gründen Mühe, ihre traditionelle Klientel bei Laune zu halten. Wichtiger ist (.) ein Nationalismus, der Frieden und soziale Gerechtigkeit schaffen will ohne Waffen. Das linke BSW und die rechte AfD finden da plötzlich zu einer verwandtschaftlichen Sprache. In der Koalition bleibt diese Herausforderung nicht ohne Echo: Was könnten wir nicht alles retten und reißen, wenn es die Ukraine-Milliarden nicht gäbe."/yyzz/DP/he