FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Stabilisierung in der Vorwoche dürfte sich im Dax am Montag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels kaum verändert auf 18 162 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Dax um 0,9 Prozent zugelegt, und sich damit wieder etwas von der 100-Tage-Durchschnittslinie abgesetzt. Nun fehlen frische Impulse, da sich an der Wall Street am Freitag wenig getan hat.

Die Aktienmarktstrategen von JPMorgan stellen die Anleger in ihrem aktuellen Bericht auf eine nahende Chance zum Einstieg in Eurozone-Aktien ein. Noch schrecken die Experten um Mislav Matejka aber vor einem "Overweight" der Region gegenüber den USA zurück. Die Frankreich-Risiken seien zwar "kein Game-Changer", könnten aber im Zuge der Neuwahlen noch einmal für einen Rückschlag sorgen. Matejka betonen einmal mehr ihre Skepsis für den Bankensektor./ag/zb





Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 18.188PKT auf Lang & Schwarz (23. Juni 2024, 19:00 Uhr) gehandelt.