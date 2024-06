UBS stuft AB Inbev auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63,50 auf 72,00 Euro angehoben. Der Brauereikonzern sei eine "Cash-Maschine", schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Montag vorliegenden Studie. In …