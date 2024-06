Ein bis zwei von Verlusten geprägte Tage sprechen noch nicht für eine ausgereifte Korrektur, zumal die letzte Tageskerze in Form eines Doji daherkommt. Sollte sich die Abwärtstendenz jedoch fortsetzen, würde dies unter einem Niveau von 124,00 US-Dollar Hinweis auf eine Konsolidierungsfortsetzung auf 115,87 US-Dollar und somit das erste Zielniveau abgeleitet aus den Fibonacci-Reihen liefern. Eine rasche Rückkehr der Käufer könnte dann an dieser Stelle einen tragfähigen Boden ausbilden, im Zweifel sollten aber Peaks zurück auf 110,00 US-Dollar eingeplant werden. Dadurch würden zeitgleich auch einige zuletzt gerissene Kurslücken geschlossen werden. Ein dynamischer Anstieg mindestens über 131,15 US-Dollar würde eine Konsolidierung entsprechend erschweren, zeitnahe Kursgewinne an die Rekordhochs von 140,76 US-Dollar wären dann die Folge. Ob sich dann aber nicht noch ein Doppelhoch im Anschluss ergibt, muss an entsprechender Stelle überprüft werden.

Trading-Strategie: