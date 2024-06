Nach dem Kurssturz auf dem Energiesektor gegen Ende Mai auf die Zielzone um 76,65 US-Dollar ist Brent Crude vergleichsweise schnell angesprungen und konnte die Verluste binnen weniger Tage vollständig wieder wettmachen. Hierbei gelang es sogar die Widerstandszone aus Mai dieses Jahres von rund 84,50 US-Dollar dynamisch zu durchbrechen und Aufwärtspotenzial an 86,20 US-Dollar freizusetzen. Nun aber macht sich in diesem Bereich eine mögliche Kehrtwende bereit, die in Form einer Konsolidierung daher kommen dürfte.

EMA 50/200 im Fokus