Der erfolgreiche Ausbruch über das Niveau von 3.711 US-Dollar und damit das Niveau einer mutmaßlichen rechten Schulter einer SKS-Formation hat ein drohendes Verkaufssignal abgewendet und im Umkehrschluss ein Kaufsignal daraus gemacht. Zugewinne an 3.853 US-Dollar folgten, in der abgelaufenen Handelswoche konnten sogar die bisherigen Rekordstände aus Ende Februar bei 3.918 US-Dollar geknackt werden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 4.321 US-Dollar merklich an, zumal der Ausbruch auch auf Wochenschlusskursbasis zementiert wurde und sich weiterhin für ein Long-Engagement anbietet. Auf der Unterseite sollte es jetzt aber zu keinen Rücksetzern mehr unter 3.853 US-Dollar kommen, dies würde nämlich Hinweise auf eine längere Konsolidierung zurück auf 3.711 US-Dollar liefern. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei 3.632 US-Dollar (steigend) müsste ein tragfähiger Boden hervorgehen.

