München (ots/PRNewswire) - Huawei Digital Power stellt auf der Intersolar Europe

2024 seine FusionSolar Smart PV+ESS Solution der nächsten Generation für alle

Szenarien vor. Der Stand präsentiert seine innovativen Lösungen und weltweiten

Erfolgsgeschichten für die Bereiche Energieversorgung, ESS, C&I und Wohngebäude.



Nützlichkeit: intelligente Generatorlösung für erneuerbare Energie





Huawei hat die intelligente Generatorlösung für erneuerbare Energien entwickelt,die PV-, ESS-, Last-, Netz- und Managementsystem umfasst, um dieSolarstromerzeugung von der Netzfolge bis zur Netzbildung zu steuern. Die Lösungzielt darauf ab, die größten Hindernisse bei der Entwicklung der erneuerbarenEnergien zu beseitigen und die globale Herausforderung zu lösen, dieNetzintegration erneuerbarer Energien zu verbessern und ein neues Energiesystemmit einer 100%igen Integration und Anwendung erneuerbarer Energien aufzubauen.Durch den Einsatz innovativer Technologien werden Spannung, Frequenz undLeistungswinkel neu definiert und höhere Erträge, vollständige Integration undstabile Steuerung erreicht. Die Lösung wurde sowohl in starken als auch inschwachen Netzen eingehend getestet und ihre Anpassungsfähigkeit ist in allenStromnetzumgebungen vollständig nachgewiesen. Im Red Sea Project inSaudi-Arabien läuft das weltweit größte Microgrid seit über acht Monaten stabil.Es versorgt eine neue Stadt mit 100 % erneuerbarer Energie auf der GrundlageSynergie von PV+ESS und setzt einen Maßstab für Mikronetze auf GW-Ebene.ESS: Die neue Cell-to-Grid Smart String & Grid Forming ESS PlattformHuawei hat sich für die String-Technologie entschieden, die von Wechselrichternbis zu ESS reicht und steuerbare Leistungselektronik-Technologien einsetzt, umdie Unbeständigkeit und Unsicherheit von Lithiumbatterien zu überwinden.Die neue Cell-to-Grid Smart String & Grid-Forming ESS Plattform zeichnet sichdurch vollständige Sicherheit der Architektur, Netzbildung für alle Szenarien,Kosteneffizienz über den gesamten Lebenszyklus und vollständige Digitalisierungaus. Darüber hinaus baut die Plattform auf einem offenen Ökosystem auf und istso konzipiert, dass sie die hochwertige und gesunde Entwicklung von Kraftwerkenüber den gesamten Lebenszyklus hinweg mit Partnern fördert .C&I: brandneue OASIS SolutionIm Rahmen der Energiewende kann ein Solarsystem sowohl fruchtbaren Boden wienährende Fähigkeiten als auch oasenähnliche ökologische Aufschwüngehervorbringen, die es Tausenden von Industrien ermöglichen, flexible undvielfältige Geschäftssprünge auf der Energieoase zu realisieren und Tausende vonIndustrien mit technologischen Innovationen zu befähigen, sodass grüne Energie