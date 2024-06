Deutsche Anleihen Wenig Bewegung zu Wochenbeginn Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die Woche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil bei 132,50 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,40 …