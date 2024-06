Letzte Woche ging es für die Aktienmärkte hauptsächlich darum, die Entwicklungen zuvor zu verarbeiten und genau das ist letztlich auch passiert. Europäische Aktien sahen eine technische Gegenbewegung und amerikanische Aktien liefen zuerst aufwärts, um dann in der zweiten Wochenhälfte mit der Schwäche von Nvidia die anfänglichen Gewinne wieder abzugeben.

Gleichzeitig erinnert die Entwicklung von Nvidia Donnerstag und Freitag stark an Anfang März. Damals läutete dieses Muster eine einmonatige Seitwärtsbewegung und einen Drawdown von gut 5 Prozent am breiten Markt ein. Damit lastet erst einmal viel Druck von oben auf den Märkten, der durch positive Überraschungen aufgenommen werden muss, um neue Energie aufwärts zu entfalten.

Munition gibt es dafür in der neuen Woche Woche reichlich. Schon der Ifo-Index am Montag könnte den deutschen Markt stützen und damit Druck von europäischen Aktien nehmen. Es folgen eine ganze Reihe an Reden von Fed-Mitgliedern und die immer essentiellen Inflationsdaten aus den USA. Der Markt darf die jüngsten Tiefs nicht deutlich verlieren, sonst hat sich der Ausblick massiv eingetrübt.

Autor: Lars Wißler, Chefredakteur Aktie der Woche