Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar am 24. Mai 2022 endete. Der anschließende Kursanstieg erreichte das Niveau von 146,57 US-Dollar und markierte gleichzeitig am 16. August 2022 den Beginn einer kleineren Abwärtsbewegung. Diese Bewegung setzte sich bis zum 6. Januar 2023 fort und führte zu einem Kurs von 81,43 US-Dollar. Die Aktienmärkte haben sich im Jahr 2023 bisher insgesamt positiv entwickelt, was auch der Aktie von Amazon zugutegekommen ist. Daher gelang es Mitte Januar 2023, die Abwärtsbewegung zu durchbrechen und seither bis auf das Niveau von 191,70 US-Dollar zu steigen. Es ist durchaus möglich, dass der aktuelle Trend anhält und zu neuen Rekordhochs führt, indem der Kurs nachhaltig über die enge Seitwärtsrange ausbricht. Aus fundamentaler Sicht ist in der Zeitspanne von 2024 bis 2026 eine Gewinnsteigerung von 62 Prozent geplant. Dies führt dazu, dass das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Jahr 2026 auf 25,12 sinkt, was im Vergleich zu den letzten 10 Jahren den günstigsten Wert darstellt und den Kurs voraussichtlich stützen wird.

