VANCOUVER, BC — 24. Juni 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Boart Longyear Limited („Boart Longyear“) aus Elko (Nevada, USA) mit der Durchführung von Bohrungen mit Umkehrspülung (Reverse Circulation/„RC“) auf der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Majuba Hill („Majuba Hill“), einem Kupfer-, Silber- und Goldprojekt in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada, beauftragt hat.

Boart Longyear wird die Durchführung des Bohrprogramms verantworten, in dessen Zuge 16 Bohrlöcher über bis zu 12.800 Fuß (3.901 Meter) geplant sind. Der Vertrag sieht keine Höchst- oder Mindestanforderungen an die Bohrleistungen vor, was eine flexible Durchführung des Projekts ermöglicht. Der Beginn der Bohrungen ist für Mitte August 2024 angesetzt.

David Greenway, CEO von Giant Mining Corp., äußerte sich wie folgt zu dem neuen Bohrvertrag: „Die Tatsache, dass wir Boart Longyear, einen führenden Anbieter in der Bohrbranche, als Auftragnehmer für unser Projekt Majuba Hill gewinnen konnten, stellt für Giant Mining einen bedeutenden Schritt nach vorne dar. Wir freuen uns über die potenziellen Erkenntnisse und Ergebnisse, die dieses Bohrprogramm ab August liefern wird. Das Know-how und der Ruf der Firma als hoch qualifizierter Dienstleister stehen im Einklang mit unseren Zielen für Majuba Hill.“

Die Bohrungen werden sich auf jene Bohrziele konzentrieren, die eine Ergänzung und Erweiterung des Mineralpotenzials bei Majuba Hill in Aussicht stellen. Das Bohrprogramm ist darauf ausgelegt, bekannte Mineralisierungszonen zu erweitern und neue Mineralisierungsgebiete zu ermitteln. Mit einer Fokussierung auf diese spezifischen Ziele wird das Bohrprogramm die zusätzlichen Bohrungen ermöglichen, die zur Erweiterung und Verifizierung der Kontinuität der Kupfermineralisierung erforderlich sind.

Diese Bohrungen sind für die Verfeinerung des geologischen Modells von Majuba Hill von entscheidender Bedeutung und werden die Bemühungen von Giant Mining zur Ressourcenbewertung fördern. Anhand der im Rahmen dieses Programms gewonnenen Daten sollte das Unternehmen seine Ressourcenschätzungen mit größerer Präzision aktualisieren können, was letztendlich zur Weiterentwicklung und wirtschaftlichen Bewertung des Projekts beitragen wird. Durch die Erkundung und Definition des Mineralpotenzials will das Unternehmen die Erschließungsstrategien für Majuba Hill optimieren und damit seiner Verpflichtung nachkommen, durch sorgfältige Exploration und Ressourcenmanagement einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4