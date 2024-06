Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hatte die Kapitalerhöhung Anfang vergangener Woche genehmigt, die Aktien stürzten in der Folge massiv ab. In den vergangenen fünf Handelstagen büßten die Titel über ein Viertel an Wert ein. Auf Einmonatssicht summiert sich der Verlust auf knapp 40 Prozent. Am Freitag schloss die Aktie den Handel mit einem Plus von 3,4 Prozent und beendete damit ihre mehrtägige Verlustserie.

Seit Trumps Verurteilung in dem Schweigegeldverfahren im vergangenen Monat hat sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens nahezu halbiert. Der heftige Ausverkauf hat das geschätzte Nettovermögen von Ex Präsident Donald Trump, dem Hauptaktionär des umstrittenen Unternehmens, um fast drei Milliarden US-Dollar verringert.