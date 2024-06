Kryptowährungen unter Druck Bitcoin fällt in Richtung 62 000 Dollar An den Finanzmärkten stehen Kryptowährungen weiter unter Druck. Am Montag fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalanlage Bitcoin bis auf rund 62 100 US-Dollar. Das war der tiefste Stand seit Mitte Mai. Im Tagesvergleich beliefen sich die …