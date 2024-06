Vancouver, B.C., 24. Juni 2024 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWBE: FIT) freut sich, ein Update zu den Unternehmensentwicklungen in Nordamerika, Südamerika und Europa zu geben. Nach dem Erfolg der jüngsten Tests zu wasserstoffbetriebenen leichten Nutzfahrzeugen mit Brennstoffzellen (FCEV) im Vereinigten Königreich, verzeichnet First Hydrogen weiterhin Interesse von verschiedenen Fahrzeugflottenunternehmen an der FCEV-Entwicklung des Unternehmens. Das Unternehmen unterstützt mehrere Fahrzeugflottenunternehmen dabei, ihre Ziele zur Schadstofffreiheit durch die Vergrößerung ihrer FCEV-Fahrzeug-Flotte und/oder die Umrüstung bestehender Fahrzeuge zu FCEV-Fahrzeugen zu erreichen. Das Unternehmen plant die Expansion seines FCEV-Betriebs nach Europa und Südamerika aufgrund des Interesses und der Investitionen in Wasserstoff-Infrastruktur.

Im Folgenden eine Zusammenfassung der derzeitigen Entwicklungen:

Nordamerika

Quebec

Fahrzeugflottenunternehmen in Quebec bezeugten großes und positives Interesse. Die Unternehmen in Quebec benennen die Notwendigkeit von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen als eine Alternative zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen während Kaltwetterperioden, die die Lebensdauer der Batterie in rein batteriebetriebenen Fahrzeugen einschränken. Das Unternehmen erweitert seine Flotte von Vorzeige-FCEVs, um nordamerikanischen Flotten das Potenzial von Wasserstoffbetrieb zu verdeutlichen, und plant den Bau einer Anlage zur Fahrzeugmontage und Produktion von „grünem“ Wasserstoff in Shawinigan, Quebec. Die Fahrzeugmontage ist auf die Produktion von bis zu 25.000 Fahrzeugen pro Jahr zum Vertrieb in Nordamerika ausgelegt und erhöht das Angebot an Arbeitsplätzen im Bereich „grüne“ Technologie in dieser Region maßgeblich.

Mexiko

Das Unternehmen steht in ersten Verhandlungen mit einem landesweiten kommerziellen Flottenunternehmen in Mexiko, das plant, seine Flotte umzurüsten und mit zusätzlichen FCEVs aufzustocken, sowie eine landesweite Infrastruktur zu Wasserstoff-Tankstellen (HRS) einzurichten. Das Unternehmen begrüßt die Ernennung von Frau Claudia Sheinbaum zur Präsidentin in Mexiko. Frau Sheinbaum hat sich zur Investition in erneuerbare Energie und Ausrichtung an internationalen Klimazielen verpflichtet. Mexikos Handelsvereinigung im Bereich Wasserstoff, Asociación Mexicana de Hidrógeno (AMH), berichtet, dass sich mindestens 15 Projekte, mit einer Gesamtinvestition von 20 Milliarden US-Dollar, in Mexiko in der Entwicklung befinden. Nach Schätzungen von Hydrogen Insight ermöglichen die 20 Milliarden US-Dollar fast 7 Gigawatt (GW) „grünen“ Wasserstoff.

Europa

Die Europäische Union (EU) ist bestrebt, bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden. Bei den Bemühungen zur Kohlenstoffverminderung strebt der RePowerEU-Plan 10 Millionen Tonnen erneuerbarer, in der EU produzierter Energie und 10 Millionen Tonnen Importe bis zum Jahr 2030 an. Das Kreditwesen der European Investment Bank (EIB) konzentriert sich auf strategische Prioritäten, einschließlich Klimamaßnahmen. Seit seiner Gründung im Jahr 1958 hat die EIB mehr als eine Billion Euro investiert. Die Finanzierung der EIB stammt aus 27 Mitgliedstaaten. Die Gesamtfinanzierung der EIB beträgt 248 Milliarden Euro, wobei Deutschland, Frankreich und Italien je 4,2 Milliarden Euro investieren (Zahlen vom März 2020).

Deutschland unterzeichnete eine Absichtserklärung (MOU) mit Kanada, um Deutschland bei der Diversifizierung seiner Energiequellen, weg von fossilen Brennstoffen, hin zu nachhaltigerer Energie, zu unterstützen. Deutschland erwartet einen Anstieg des Bedarfs an Wasserstoff von 55 Terawatt-Stunden zu zwischen 95 bis 130 Terawatt-Stunden bis zum Jahr 2030, ein Bedarf, der die Bedeutung dieser Partnerschaft für die Energiezukunft beider Nationen verdeutlicht. Angesichts dieser Entwicklungen will First Hydrogen nach Deutschland und Europa expandieren und sein „Hydrogen-As-A-Service (HAAS)“-Modell anbieten.

Südamerika

Viele südamerikanische Länder konzentrieren sich auf die Entwicklung von „grünem“ Wasserstoff als Teil ihrer Strategien in der Transformation zu sauberer Energie. Mit andauernder Investition, unterstützenden Richtlinien und technologischen Fortschritten positioniert sich Südamerika in der globalen Wasserstoff-Wirtschaft. Das Unternehmen verfolgt Geschäftsmöglichkeiten in Peru und Chile. Chile ist führend in seinem Ehrgeiz, bis zum Jahr 2030 den wettbewerbsfähigsten Wasserstoff aus erneuerbarer Energie zu produzieren und zu exportieren. Peru hat vor kurzem ein neues Gesetz (Gesetz Nr. 31992) erlassen, das die Entwicklung von „grünem“ Wasserstoff im Land unterstützt.

Probeläufe

Vier FCEV-Probeläufe wurden durchgeführt, bei denen FCEVs unterschiedlichen realen Bedingungen ausgesetzt wurden. Die FCEVs stellten ihre Leistungsfähigkeit unter herausfordernden Bedingungen unter Beweis, wie z. B. beim Einsatz mit schwereren Lasten, Ziehen und Antrieb von Zusatzausrüstungen (mit Hilfe von Stromversorgung an Board). Ein Rückgang der Fahrzeugleistung oder -reichweite beim Betrieb unter kälteren Temperaturen wurde nicht festgestellt. Die Fahrer der Probeläufe berichteten von einer leichten Führung der FCEVs, schnellem Auftanken und guter Reichweite (630 km bzw. 390 mi mit einer Tankfüllung).

Derzeit finden Verhandlungen mit verschiedenen Fahrzeugflottenunternehmen, die FCEVs ihrer Flotte hinzufügen oder bestehende Flottenfahrzeuge mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen unter Verwendung von Antriebssystemen des Unternehmens umrüsten wollen, statt.

First Hydrogen arbeitet mit einigen der größten Unternehmen in Europa an nächsten Probeläufen zusammen.

Wasserstoff-Ökosystem

Beim WWU-Probelauf arbeitete das Unternehmen mit Protium Energy Solutions (Protium) and Hyppo Hydrogen Solutions (Hyppo) zusammen und lieferte „grünen“ Wasserstoff unter Verwendung eines mobilen Tanksystems. Dieses „ready-to-go” Wasserstoff-Ökosystem unter Verwendung des Brennstoffzellensystems HyQube von Hyppo demonstriert Fahrzeugflottenunternehmen die Mobilität von Wasserstoff. First Hydrogen arbeitet mit Fuel Cell am Aufbau von Betrieben in Nordamerika.

