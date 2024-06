Konkretere Pläne gibt es im Bereich der Notstromversorgung. "Der Markt für Notstromaggregate, die heute noch mit Diesel betrieben werden, wächst", sagte Schulte. "Das ist kurioserweise sogar eine Folge der Energiewende, denn gerade in Ländern wie den USA, wo die Stromnetze in einem desolaten Zustand sind, kommt es in manchen Regionen mehrmals im Monat zu Stromausfällen."

Deutz liefert bisher Motoren an die Hersteller solcher Aggregate, künftig solle das komplette System von Deutz kommen. Die US-Konkurrenten Cummins und Caterpillar sind in diesem Geschäft bereits stark vertreten. Eine breitere Aufstellung könnte Deutz widerstandsfähiger gegen konjunkturelle Schwankungen machen. Zu Jahresbeginn belastete die schwächelnde Konjunktur die Nachfrage.

"In Frankfurt rückt aus den hinteren Reihen heute die Aktie des Motorenherstellers Deutz in den Fokus", schreibt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets, in einem Marktupdate. "Volle Auftragsbücher der Rüstungsunternehmen in geopolitisch unsicheren Zeiten locken zunehmend Unternehmen an, die ihre Kompetenz im zivilen auch gern in den militärischen Sektor einbringen und etwas vom großen Rüstungskuchen abbekommen wollen. Allein die Ambitionen treiben die Aktie von Deutz heute Morgen zweistellig nach oben."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

