NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia, 24. Juni 2024 - / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte LIFE-Privatplatzierungsfinanzierung (das „Angebot“) für einen Gesamterlös von mindestens 1.500.000 $ und maximal 2.500.000 $ bestehend aus mindestens 6.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) und maximal 10.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0.25 $ pro Einheit, durchzuführen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der bewilligten Aktienstruktur des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Kaufwarrant auf Stammaktien (ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Die Warrants unterliegen einer Klausel hinsichtlich eines vorgezogenen Verfalls, welcher zufolge das Unternehmen in einer Pressemeldung bekannt geben kann, dass das Verfallsdatum der Warrants auf das Datum, das 30 Tage nach der Mitteilung liegt, vorgezogen wird, falls der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Börse mehr als 0,50 $ pro Aktie beträgt.

Das Unternehmen kann bestimmte Vermittler mit einer Barprovision von bis zu 7 % des gesamten Bruttoerlöses aus dem Angebot entschädigen und Vermittlungs-Warrants ausgeben, die 7 % der im Rahmen des Angebots gezeichneten Einheiten entsprechen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions („NI 45-106“) werden die im Rahmen des Angebots emittierten Einheiten Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec) gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A.2 der Vorschrift NI 45-106 zum Kauf angeboten. Gemäß NI 45-106 unterliegen die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots an in Kanada ansässige Zeichner ausgegeben werden, keinen Weiterverkaufsbeschränkungen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4