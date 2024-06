TORONTO und HAIFA, Israel, 21. Juni 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das „Unternehmen“ oder „NurExone“), ein wegweisendes biopharmazeutisches Unternehmen, begrüßt Dr. Yona Geffen als Beraterin zur Unterstützung der präklinischen und klinischen Aktivitäten des Unternehmens. Dr. Geffen, die derzeit als Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei Gamida Cell Ltd. („Gamida Cell“) tätig ist, bringt über zwei Jahrzehnte umfassende Erfahrung in der Leitung klinischer und arzneimittelentwickelnder Aktivitäten in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie mit. Unter ihrer Leitung erhielt Gamida Cell die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration für Omisirge, eine bahnbrechende Stammzelltherapie.