Vancouver, British Columbia – 21. Juni 2024 / IRW-Press / Metasphere Labs Inc. (vormals Looking Glass Labs Ltd., „Metasphere“ oder das „Unternehmen“) (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FWB: H1N) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 21. Juni 2024 einen endgültigen Software-Entwicklungsvertrag mit ARCannabis BC Ltd („ARCannabis“), einem bekannten Cannabis-Einzelhändler mit Sitz in British Columbia, unterzeichnet hat. Ziel dieser Partnerschaft ist es, das Online-Cannabis-Einkaufserlebnis durch den Einsatz einer fortschrittlichen Virtual-Reality-Technologie (VR) zu verbessern.