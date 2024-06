Anfang dieses Monats genehmigten die Tesla-Aktionäre das 56-Milliarden-US-Dollar schwere Gehaltspaket von CEO Elon Musk sowie einen Vorschlag, den Sitz des Unternehmens von Delaware nach Texas zu verlegen. Die Aktionäre hatten Musks Vergütungsplan erstmals 2018 genehmigt, doch ein Richter in Delaware erklärte das Paket im Januar für ungültig, da es eine "unfassbare Summe" sei. Das Unternehmen hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt.

"Wir gehen davon aus, dass der Vorstand, sobald Tesla offiziell die letzten Schritte in diesem juristischen Spinnennetz der Twilight Zone in Delaware durchlaufen hat, ein neues anreizgesteuertes KI-[Vergütungs-]Paket für Musk vorlegen wird, das ihn zu einer Beteiligung von mehr als 25 Prozent bringt, während alle KI-Initiativen unter der Motorhaube von Tesla verbleiben", so Wedbush-Analyst Dan Ives in einer Notiz.

Und weiter: "Musk war auf der jüngsten Aktionärsversammlung sehr optimistisch, was autonome, neue Modelle angeht, und es scheint, dass die Validierung von Musks strategischer Vision mit FSD ("Full Self Driving) und Optimus mit einigen ersten positiven Anzeichen zu greifen beginnt."

"Letztendlich liegt der Schlüssel zum Erreichen einer Bewertung von über einer Billion US-Dollar darin, dass die autonome und FSD-Vision von Tesla greift, die mit dem neuesten FSD v12.4 und den jetzt laufenden FSD-Tests in China eine Wende zu nehmen scheint", so der Analyst weiter.

Ives fügte hinzu, dass Tesla "eher ein KI- und Robotik-Unternehmen" als ein traditionelles Autounternehmen sei. Diese Sichtweise vertritt auch Starinvestorin Cathie Wood. Die Wall-Street-Ikone prognostiziert, dass die Tesla-Aktie bis zum Jahr 2029 einen Kurs von 2.600 US-Dollar erreichen könnte.

Wedbush sieht mit dem bevorstehenden Robotaxi-Tag am 8. August positive kurzfristige Katalysatoren für die E-Autoaktie und erwartet eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte nach "einer sehr unruhigen" Nachfrageentwicklung in der ersten Jahreshälfte.

Die Investmentbank bewertet die Tesla-Aktie weiterhin mit Outperform und hat ein Kursziel von 275 US-Dollar. Im Bullenfall könnte die Aktie demnach sogar auf 350 US-Dollar steigen, der auf dem Erfolg des Unternehmens bei FSD und der autonomen Zukunft beruht, so die Notiz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 171,1EUR auf Tradegate (24. Juni 2024, 13:43 Uhr) gehandelt.