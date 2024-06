Die spektakuläre dreitägige Veranstaltung zog mehr als 7.000 Teilnehmer aus über 40 Ländern des asiatisch-pazifischen Raums und der ganzen Welt an, zusätzlich zur Teilnahme von 238 Ausstellern

SINGAPUR, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die erste NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific, die von der National Retail Federation (NRF) in den USA und dem globalen Veranstalter Comexposium organisiert wurde, ging erfolgreich zu Ende – mit einer herausragenden Besucherzahl und einem durchschlagenden Einfluss auf die Zukunft des Einzelhandels. Die dreitägige Veranstaltung, die vom 11. bis 13. Juni im Sands Expo and Convention Centre in Singapur stattfand, zog über 7.000 Anmeldungen und die Teilnahme von 238 Ausstellern aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum und der ganzen Welt an.