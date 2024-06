Berlin (ots) - Covered-Bond-Expertin übernimmt Zuständigkeit für Sustainable

Finance



Zum 1. Juli 2024 wechselt Sabrina Miehs von der Helaba Landesbank

Hessen-Thüringen zum Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Sie nimmt als

Senior Managerin eine Querschnittsfunktion ein, die zum einen die Zuständigkeit

für das Themenfeld Sustainable Finance beinhaltet, das von Sascha Kullig in der

Geschäftsleitung verantwortet wird. Zum anderen stärkt sie in Zusammenarbeit mit

dem Brüsseler Büro die dortigen vdp-Aktivitäten auf europäischer Ebene.



"Wir freuen uns sehr, Frau Miehs für den vdp gewonnen zu haben", erklärte Jens

Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des vdp. "Mit ihrer langjährigen Erfahrung und

großen Expertise verstärkt sie unser Team - insbesondere, aber nicht nur, im

breiten Themenspektrum Sustainable Finance. Zudem wird sie zentrale Themen der

Pfandbriefbanken gegenüber den Europäischen Institutionen in Brüssel und Paris

vertreten, wo nach der Europa-Wahl wichtige Projekte wie die Schaffung der

Kapitalmarktunion, die Überarbeitung der Covered Bond-Richtlinie oder die

Weiterentwicklung der ESG-Regulierung auf der Agenda stehen werden", so

Tolckmitt.







Advisory Team tätig und für das FI & SSA Research verantwortlich. Ab 2013 baute

sie bei der Landesbank das Covered Bond Research auf. Vor ihrer Zeit bei der

Helaba arbeitete sie zehn Jahre lang für Standard & Poor's, zunächst als

Ratinganalystin für europäische Verbriefungen und anschließend als

Covered-Bond-Rating-Analystin und Leiterin des deutschen und stellvertretende

Leiterin des europäischen Covered-Bond-Teams. In dieser Zeit wirkte sie u. a. an

der Entwicklung von Rating-Methodologien mit.



"Nachdem ich den Pfandbrief viele Jahre lang von Institutsseite begleitet habe,

freue ich mich darauf, ab jetzt direkt beim vdp die weitere Entwicklung dieses

wichtigen Refinanzierungsprodukts mitgestalten zu können", sagte Miehs.

"Besonders gespannt bin ich auf meine Arbeit in Berlin und Brüssel und auf die

Aufgabe, die Anliegen der Pfandbriefbanken gegenüber EU-Kommission, EU-Parlament

und EBA zu vertreten."



Pressekontakt:



Carsten Dickhut

T +49 30 20915-320

E mailto:dickhut@pfandbrief.de



Horst Bertram

T +49 30 20915-380

E mailto:bertram@pfandbrief.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/5807777

OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.





Miehs (49) war bei der Helaba zuletzt als Senior Advisor im Sustainable FinanceAdvisory Team tätig und für das FI & SSA Research verantwortlich. Ab 2013 bautesie bei der Landesbank das Covered Bond Research auf. Vor ihrer Zeit bei derHelaba arbeitete sie zehn Jahre lang für Standard & Poor's, zunächst alsRatinganalystin für europäische Verbriefungen und anschließend alsCovered-Bond-Rating-Analystin und Leiterin des deutschen und stellvertretendeLeiterin des europäischen Covered-Bond-Teams. In dieser Zeit wirkte sie u. a. ander Entwicklung von Rating-Methodologien mit."Nachdem ich den Pfandbrief viele Jahre lang von Institutsseite begleitet habe,freue ich mich darauf, ab jetzt direkt beim vdp die weitere Entwicklung dieseswichtigen Refinanzierungsprodukts mitgestalten zu können", sagte Miehs."Besonders gespannt bin ich auf meine Arbeit in Berlin und Brüssel und auf dieAufgabe, die Anliegen der Pfandbriefbanken gegenüber EU-Kommission, EU-Parlamentund EBA zu vertreten."Pressekontakt:Carsten DickhutT +49 30 20915-320E mailto:dickhut@pfandbrief.deHorst BertramT +49 30 20915-380E mailto:bertram@pfandbrief.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29608/5807777OTS: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.