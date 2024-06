--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Die international renommierte Schauspielerin, Produzentin undVerfechterin von Menschenrechten und Klimalösungen, Cate Blanchett, ist Stargastbeim ÖGNI Nachhaltigkeitssymposium, das am 17. Oktober 2024 in der HofburgVienna stattfinden wird. Präsentiert werden außerdem Lösungsansätze für einenachhaltige Zukunft der Immobilienwirtschaft, die internationale ExpertInnenzuvor in zwei Workshoptagen entwickeln."Wenn es um Nachhaltigkeit geht, denken wir an erneuerbare Energien,Elektroautos oder grüne Technologien - aber wir übersehen oft die enormenAuswirkungen, die Gebäude auf unseren CO2-Fußabdruck haben" erklärt Blanchettzur Rolle der Immobilienwirtschaft für eine nachhaltige Zukunft, "die physischeUmwelt - unsere Wohnhäuser, Arbeitsplätze, Orte der Freizeitgestaltung - ist einenormer Bestandteil dessen, was wir zukünftigen Generationen hinterlassen. Einerhebliches Potenzial und große Möglichkeiten ergeben sich, wenn wir uns derMacht der gebauten Umwelt bewusst werden, um eine nachhaltige Zukunft zugestalten."Bereits seit Jahren engagiert sich Blanchett für umsetzbare Lösungen im BereichKlima- und Umweltschutz. Sie ist Mitglied des Earthshot Prize Council und dieerste Botschafterin für den Botanischen Garten Wakehurst und die Millennium SeedBank. Außerdem ist Blanchett ein lebenslanges Mitglied der AustralianConservation Foundation und der Australian Wildlife Conservancy - und produziertseit Kurzem den Audible Original Podcast Climate of Chance.Über die Veranstaltung: "Sustainability: Turning Intentions into Impact"Am 16. und 17.10.2024 veranstaltet die Österreichische Gesellschaft fürNachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) zum ersten Mal in ihrer Geschichte einSymposium zu Nachhaltigkeit in der DACH (Deutschland-Österreich-Schweiz) -Region.Das Symposium steht unter dem Titel "Sustainability: Turning Intentions intoImpact" und hat zum Ziel, die Transformation des Gebäudesektors und verwandterBranchen in Richtung Nachhaltigkeit praxisgerecht zu unterstützen.Die Workshops: Zukunftsthemen im FokusIn drei Arbeitsgruppen werden Experten und Expertinnen aus den beteiligtenLändern drei der drängendsten Umsetzungsbereiche analysieren und dieMachbarkeit, aber auch Forderungen an Gesellschaft und Politik skizzieren.In einer der Gruppen werden die möglichen Ansatzpunkte für Kreislaufwirtschaftim Immobilienkontext diskutiert. Das Verständnis der Gesellschaft für die