Größter Deal in Europa Covestro: Übernahmeangebot auf fast 12 Milliarden Euro erhöht – Aktie haussiert Die Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) hat Covestro offiziell mitgeteilt, dass sie bereit ist, ihr Übernahmeangebot auf rund 11,7 Milliarden Euro zu erhöhen. Die Aktie haussiert in der Folge an die DAX-Spitze.