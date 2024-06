Dank Effizienzsteigerungen bei Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie durch die Amortisation von Investitionen in digitale Transformationen in den Schwellenländern konnte AB Inbev die Marge verbessern. Der Rückgang der Rohstoffkosten und zunehmende Währungsgewinne in der Region Mittelamerika werden ebenfalls als positive Faktoren hervorgehoben, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und darüber hinaus an Fahrt gewinnen sollen.

Gewinnmarge zieht an

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert UBS eine Erhöhung der organischen EBITDA-Marge um 200 Basispunkte, was über der Konsensschätzung von 120 Basispunkten liegt. Dies unterstützt eine überdurchschnittliche Wachstumsrate des organischen EBITDA von über 10 Prozent, verglichen mit einer Konsenserwartung von 8,4 Prozent.

In den Jahren 2024 bis 2026 rechnet die UBS mit überschüssigen Barmitteln in Höhe von insgesamt 45 Milliarden US-Dollar, was erhebliche Rückkäufe von Aktien oder Dividendenausschüttungen ermöglichen könnte. Die Cash-Infusion könnte auch die Aktie wieder auf Kurs bringen.

Hochstufung auf Kaufen

Seit Anfang Januar steht ein Minus von rund 3 Prozent zu Buche. In einem starken Gesamtmarktumfeld eine Enttäuschung für Anleger. Wenn es nach den Experten der UBS geht, könnte sich Blatt jedoch bald wenden.

Die attraktive freie Cashflow-Rendite von AB-Inbev, die für 2025 auf 6,3 Prozent geschätzt wird, liegt deutlich über dem Durchschnitt der Branche, was nach Meinung der Analysten von UBS von den Investoren noch nicht vollständig gewürdigt wird. Aufgrund dieser starken Cashflow-Position und den erwarteten Margensteigerungen hat UBS das Kursziel für ABI von 63,50 Euro auf 72 Euro angehoben und die Aktie von Neutral auf Kaufen hochgestuft.

