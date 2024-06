AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat zum ersten Mal ihr E-Commerce-Geschäft in die Gewinnzone gebracht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende März) verzeichnete der Geschäftsbereich einen operativen Gewinn von 38 Millionen US-Dollar (rund 35,5 Mio Euro), wie die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns am Montag mitteilte. Dazu trugen eine höhere Effizienz in den Kernbereichen wie Kleinanzeigen, Lebensmittelzustellung, Zahlungsverkehr und Fintech bei. Zudem senkte das Unternehmen die Kosten, etwa durch die Schließung unrentabler Bereiche.

Im Vorjahr hatte Prosus in dem Geschäftsfeld noch einen Verlust von 413 Millionen Euro gemacht. Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero , iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Darin nicht enthalten ist die Beteiligung am chinesischen Internetunternehmen Tencent .