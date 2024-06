PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Montagmittag um 0,65 Prozent auf 4939,15 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es zuletzt um 0,59 Prozent auf 7673,72 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,41 Prozent auf 8271,38 Punkte.

In diesem Punkt ist es am Wochenende zu einer ersten Annäherung gekommen. Beide Seiten wollen miteinander verhandeln. Zuvor hatte die Brüsseler Behörde Pläne veröffentlicht, wonach chinesische E-Autos mit Zöllen belegt werden sollen, sofern keine andere Lösung mit China gefunden werden sollte. Die EU wirft Peking vor, batteriebetriebene Modelle unfair zu subventionieren.

Die Entspannung ließ den europäischen Autosektor am Montag gut aussehen. Autowerte haben sich am Montag deutlich von ihren Jahrestiefs abgesetzt. Der Index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts stand mit einem Plus von 1,6 Prozent an der Spitze des Branchentableaus. Getragen wurde die Rally vor allem von den deutschen Autowerten, die um bis zu 3 Prozent zulegten. Die Papiere von Stellantis und Ferrari gewannen 1,7 beziehungsweise 1,3 Prozent.

Die Aktien von AB Inbev gehörten mit einem Kursaufschlag von 3,0 Prozent zu den Top-Werten im EuroStoxx 50. Zuvor hatte UBS-Analyst Sanjeet Aujla die Titel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63,50 auf 72,00 Euro angehoben. Der Brauereikonzern sei eine "Cash-Maschine", konstatierte der Experte

Die Papiere von Safran stiegen um 1,5 Prozent. Der Luftfahrtkonzern teilte mit, exklusive Gespräche zur Übernahme von Preligens zu führen. Der Spezialist für Künstliche Intelligenz im Luftfahrt und Rüstungssektor wird den Angaben zufolge mit 220 Millionen Euro einschließlich Schulden bewertet.

Die Titel von Alcon reagierten mit einem Plus von 0,6 Prozent auf die Nachricht, dass der Augenheilkunde-Spezialist die US-Zulassung für zwei Chirurgie-Technologien erhalten hat. Diese könnten dort bei Operationen des Grauen Stars eingesetzt werden.

Die Anteilsscheine von Valneva verzeichneten einen Kurssprung von 6,3 Prozent, nachdem die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada, den Ein-Dosis-Impfstoff des Pharmaunternehmens zur Vorbeugung von Krankheiten, die durch das Chikungunya-Virus verursacht werden, bei Personen ab 18 Jahren zugelassen hatte.

Die Aktien von Eurofins Scientific stürzten um 21 Prozent ab, nachdem das als "Leerverkäufer" bekannte Unternehmen Muddy Waters die Führung des Laboranalytik-Unternehmens scharf kritisiert hatte./edh/mis