Was vom Urlaubsgeld netto übrigbleibt (FOTO) In einigen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen, in den anderen geht's im Juli los. Ab in den Urlaub - wenn das nötige Kleingeld dafür vorhanden ist. 1.600 Euro Urlaubsgeld brutto erhielten Tarifbeschäftigte 2023 im Schnitt in …