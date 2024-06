München (ots) - Wer im Alter bestens versorgt sein will, ist auf eine effektive

Vorsorge angewiesen. Um diese zu gewährleisten, bietet Marcel Pfister seinen

Kunden als Geschäftsführer der DIK GmbH eine attraktive Möglichkeit, schon mit

kleinem Einkommen Immobilien mit Top-Wachstumspotenzial zu erwerben - und so

passiv ein Vermögen aufzubauen. In diesem Beitrag verrät er, warum Immobilien

die beste Altersvorsorge darstellen und was zu beachten ist, um die höchste

Rendite zu erzielen.



Die Sorge vor Altersarmut ist heutzutage allgegenwärtig. Zahllose Menschen in

Deutschland sind sich der Versorgungslücken bewusst, die ihnen im Alter drohen -

aber die Politik kann diese scheinbar nicht füllen. Es bleibt also nur, selbst

vorzusorgen. Zu diesem Zweck empfiehlt Finanz-Experte Marcel Pfister, in

Immobilien zu investieren. "Immobilien stellen traditionell ein sicheres

Investment fürs Alter dar. Nicht nur steigt ihr Wert in der Regel fortlaufend an

- die Vermietung liefert zudem ein passives Einkommen, das die Versorgung und

den Lebensstandard im Alter dauerhaft sichert", begründet Pfister seine

Empfehlung.







Immobilienbranche ist für Laien mitunter unübersichtlich", so der

Immobilien-Experte der DIK GmbH. "Unzureichende Marktkenntnisse,

Finanzierungsprobleme, rechtliche und bürokratische Hürden und fehlendes

technisches Wissen, um den baulichen Zustand und den tatsächlichen Wert einer

Immobilie richtig einzuschätzen, machen den Immobilienkauf so schnell zum

Hexenwerk." Als Geschäftsführer der DIK (Deutsche Immobilien Konzepte) GmbH

erfüllt Marcel Pfister Menschen den Traum, eigene Immobilien zu besitzen, ohne

schon vorher zu den Reichen zählen zu müssen oder über ein umfassendes Know-how

zu verfügen.



Wertstabil, sicher und steuerlich günstig - warum Immobilien die richtige Wahl

für die Altersvorsorge sind



Anders als beispielsweise Aktien generiert eine fremdgenutzte Immobilie ab dem

ersten Monat stetige Einnahmen - solange sie erfolgreich vermietet werden kann.

Wer also rechtzeitig eine Immobilie zur Vermietung erwirbt, kann diese bis zum

Renteneintritt durch die Mieteinnahmen abbezahlen. Dies ermöglicht es Anlegern,

im Alter ein stabiles Einkommen zu erzielen, das nur wenig von Marktschwankungen

betroffen ist. Immobilieneigentümer sind dadurch bestens gegen Versorgungslücken

im Alter abgesichert.



Gleichzeitig stellen Immobilien ein der wertstabilsten Anlagemöglichkeiten dar,

da sie nicht von Börsenkursen oder Quartalszahlen abhängig sind. Wer seinen

Immobilienbestand klug aufbaut und die Objekte bestmöglich instand hält,



