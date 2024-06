Bis vor wenigen Wochen steckte Redcare Pharmacy noch in einem kurzfristigen Abwärtstrend fest, seit den Jahreshochs von 153,00 Euro ging es auf 95,60 Euro talwärts. An den Septembertiefs aus dem abgelaufenen Jahr fand die Aktie schließlich Halt und konnte in einem ersten Schritt an die Widerstandszone aus dem Frühjahr um 120,00 Euro zulegen. Bis heute verweilte der Wert darunter und konsolidierte seinen vorherigen Anstieg aus. Mit der Hochstufung durch Warburg Research gelang schließlich am Montag ein Durchbruch über die Hürde von 120,00 Euro, sodass sich seit den Jahrestiefs aus Ende Mai nun eine zweite größere Kaufwelle abzeichnet und diese nicht ungenutzt bleiben sollte.

123-Erholung läuft an