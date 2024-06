Seite 2 ► Seite 1 von 3

Erftstadt (ots) - Die großen Fitnessketten machen es den kleinen Studios mitwenigen Standorten inzwischen schwer - doch das liegt nicht unbedingt amPreisdumping, sondern an der fehlenden Sichtbarkeit. Um inhabergeführtenFitnesscentern zu kontinuierlich wachsenden Mitgliederzahlen zu verhelfen,setzen Daniel Neumann und Daniel Erpenbach mit ihrer en consulting GmbH aufOnline-Marketing und die Einführung klarer interner Prozesse. Welche Erfahrungendie Kunden der en consulting GmbH gemacht haben, erfahren Sie hier.Die Inhaber von Fitnessstudios haben es gegenwärtig nicht leicht: Viele vonihnen haben die Verluste der Corona-Pandemie noch nicht verkraftet und dieKonkurrenz nimmt beständig zu. Die Studios unternehmen inzwischen einiges, umneue Mitglieder zu gewinnen - hoch im Kurs stehen Marketingagenturen, die in densozialen Medien um Interessenten werben. Doch die Enttäuschung ist oft groß,weil die Resultate in der Regel dürftig ausfallen. "Online-Marketing ist einausgezeichnetes Instrument, nur muss ein Studio auch darauf spielen können",sagen Daniel Neumann und Daniel Erpenbach, Gründer und Geschäftsführer der enconsulting GmbH. "Die meisten Agenturen haben keine Erfahrungen mit derFitnessbranche und wissen daher nicht, wie aus einem Interessenten ein Mitgliedwird. Wenn es mit der Agentur schlecht läuft, hat das Studio aber am Ende nichtnur hohe Kosten, sondern auch einen zusätzlichen Aufwand - was es nicht hat,sind neue Mitglieder.""Die Fitnesscenter müssen verstehen, dass Online-Marketing lediglich ein ersterSchritt ist. Es geht dann darum, interne Strukturen zu schaffen, die ihreMitgliedergewinnung vereinfachen", fügen die Branchenexperten hinzu. DanielNeumann und Daniel Erpenbach sind gelernte Fitnesskaufleute und betreiben selbstmehrere Fitnessstudios. Mit der en consulting GmbH bieten sie anderen Inhaberneine Beratung, die über professionelles Online-Marketing weit hinausgeht und denSchwerpunkt auf Konvertierungsprozesse legt, die aus Interessenten echteMitglieder machen. Die en consulting GmbH möchte mit ihrer Arbeit für einenstabilen Mitgliederzuwachs sorgen. Zahlreiche Fitnessstudios im gesamtendeutschsprachigen Raum haben bereits positive Erfahrungen mit dem Angebotgemacht.Fallstudie 1: WHY.BE.FIT gewinnt nun 40 bis 70 Mitglieder im MonatFür Yannik Busch lief es mit WHY.BE.FIT nach dem Ende des Corona-Lockdowns nichtbesonders gut. Die Zeit der Einschränkungen war zwar vorbei, doch seinFitnesscenter in Hillesheim verzeichnete kaum neue Mitglieder. DerGeschäftsführer stieß über eine Werbeanzeige auf die en consulting GmbH und ließsich auf eine Zusammenarbeit ein, obwohl er hinsichtlich der Wirkung von