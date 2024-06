AKTIE IM FOKUS Covestro weit weg von möglichem Angebotspreis von 62 Euro Covestro sind am Montag trotz eines kräftigen Kurszuwachses deutlich unter der vom Ölkonzern Adnoc in Aussicht gestellten Offerte von 62 Euro je Aktie geblieben. In der Spitze kosteten Covestro 55 Euro, zuletzt belief sich das Plus auf 5,3 Prozent …