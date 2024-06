Wien (ots) - Mit dem neuen SMATRICS Direct Payment Terminal ist Bezahlen und

Abrechnen an der Ladesäule AFIR-konform und für Endkund:innen und Betreiber

einfacher, transparenter und sicherer.



SMATRICS präsentierte im Rahmen der Power2Drive Messe am 19.6.2024 das neue

SMATRICS Direct Payment Terminal und startet damit den Produktlaunch im SMATRICS

EnBW Schnellladenetz in Österreich. Das Terminal garantiert eine sichere und

transparente, NFC- oder kartenbasierte Bezahlabwicklung und ermöglicht eine

unkomplizierte Integration in bestehende und neue E-Ladeangebote. "Unser Direct

Payment Terminal ist eine AFIR-konforme Lösung für das Bezahlen und Abrechnen

beim E-Laden. Zusätzlich bieten wir mit dieser innovativen, Hardware

unabhängigen Lösung höchstmögliche Individualität und Flexibilität, indem alle

Leistungen direkt von SMATRICS abgedeckt werden können", erklärt Hauke Hinrichs,

CEO von SMATRICS.





Mit dem Inkrafttreten der Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) am13. April 2024 muss bei neu errichteten öffentlichen Ladestationen das Bezahlenmit gängigen Debit- und Kreditkarten möglich sein. Das eigens von SMATRICSentwickelte Direct Payment Terminal kann bei allen AC- und DC-Ladestationen zumEinsatz kommen. Die Terminals können - in der Ladestation direkt verbaut oderals eigene Stele - auch mehrere Ladesäulen unterschiedlicher Art ansteuern.Zukunftsfit mit cloudbasiertem Bezahl- und Abrechnungssystem fürstandortbasierte TarifeHinrichs betont: "Als 'digitale Kassa' garantiert unsere cloudbasierte LösungSicherheit und Transparenz beim E-Laden." Alle Transaktionen einer Kassa werdenlückenlos erfasst und archiviert. Daten sind damit vor Manipulation geschützt -wie bei einer Supermarktkasse. Diese sogenannte "Fiskalisierung" macht dieLösung international zukunftssicher: Aktuell ist die Fiskalisierung nur inÖsterreich gesetzlich verpflichtend gefordert, in Deutschland ist sie zurzeitausgesetzt.Als White-Label-Lösung können die Terminals in das Erscheinungsbild desjeweiligen Unternehmens nahtlos integriert werden. Es besteht zudem dieMöglichkeit, die Tarife für verschiedene Standorte und Ladensäulen zentral zusteuern und individuell anzupassen.Bezahlen im HandumdrehenFür E-Mobilist:innen wird Laden noch einmal transparenter und einfacher: DerPreis pro Kilowattstunde ist am Terminal sichtbar, während der Ladesessionbietet eine Live-Ansicht zusätzlich eine Preisvorberechnung. Zahlen könnenEndkund:innen an den Terminals mit allen gängigen Karten, wie VISA oder Mastercard sowie mit NFC-basierten Mobile Payment Lösungen, wie Apple Pay undGoogle Pay. Die Rechnung wird im Anschluss als digitaler Kassenbeleg in Formeines QR-Codes direkt ans Smartphone oder an eine anzugebende Mailadresseübermittelt.Innovatives Produkt verknüpft mit Rundum-Sorglos-PaketSMATRICS kooperiert bei den Direct Payment Terminals mit TeleCash und bietetalle Leistungen in einem Paket: Von der Hardware inklusive Lieferung und Setup,über den laufenden Betrieb, bis zum Abrechnungsservice. "Eine moderneE-Ladeinfrastruktur bringt unseren Kund:innen einen Wettbewerbsvorteil. Um hierbestmöglich zu unterstützen, investiert SMATRICS in Innovationen, wie beiunseren Direct Payment Terminals, und bietet den Kund:innen ein'Rundum-Sorglos-Paket', um die Zufriedenheit auf Betreiber- sowie aufEndkund:innenseite sicherzustellen", so Hinrichs.Erste Terminals sind bereits an folgenden Standorten in Betrieb:- Burgenland: Neusiedl BT2 und BILLA Müllendorf- Niederösterreich: Bauhaus St. Pölten- Oberösterreich: BILLA Inzersdorf im Kremstal und BILLA Plus Mürzzuschlag- Salzburg: BILLA Mattsee- Steiermark: FMZ Mühldorf bei Feldbach- Wien: Verteilerkreis Favoriten und Mac Donalds MargaretengürtelWeitere Standorte befinden sich in Vorbereitung.Foto, Abdruck honorarfrei:Das SMATRICS Team v.l.n.r.: Tobias Wolff, Kevin Neuhold, Isabell Gabriel, HaukeHinrichs, Ronald Lausch und Jakob Sommerhuber. Copyright: SMATRICSÜber SMATRICSSMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die e-mobileZukunft. Mit "Powered by SMATRICS" plant, betreibt und serviciert dasUnternehmen Ladeinfrastruktur in Österreich und Deutschland. DasGreen-Tech-Unternehmen ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW EnergieBaden-Württemberg AG und beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter:innen. InÖsterreich betreibt das Unternehmen als SMATRICS EnBW das größte flächendeckendeSchnellladenetz, das 2024 um rund 200 Schnellladepunkte erweitert wird. AlleInfos unter https://smatrics.com/Pressekontakt:SMATRICSMag. Brunhild GabrielTel: +43 664 883 62 811mailto:brunhild.gabriel@smatrics.comHimmelhoch Text, PR & EventKatharina Schüller, MATel: +43 676 4409970mailto:katharina.schueller@himmelhoch.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132404/5807895OTS: SMATRICS GmbH & Co KG