Berlin/Stockholm (ots) - Mit der Akquisition von LYKON, der Nummer eins für

biomarkerbasierte, personalisierte Ernährungskonzepte im DACH-Bereich, definiert

Lifesum, die weltweit führende Ernährungs-App, das Thema personalisierte

Gesundheit in Europa neu.



Durch die Kombination der Ernährungsexpertise Lifesums mit den medizinischen

Selbsttests- und maßgeschneiderten Gesundheitslösungen für zu Hause von LYKON ,

können die Partner perspektivisch ein umfassendes Angebot an personalisierten

Ernährungsprodukten und -dienstleistungen anbieten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Diese Übernahme ist ein `Game Changer´. Durch die Kombination von LYKONsBiomarker-Tests mit unserem erstklassigen Software-Design werden unsereNutzer:innen unvergleichliche Einblicke in ihre Ernährungsbedürfnisse, ihrenStoffwechseltyp und ihr allgemeines Wohlbefinden erhalten", so Markus Falk, CEOvon Lifesum.Ein großer Sprung in der personalisierten Ernährung2018 in Berlin gegründet, hat LYKON in knapp sechs Jahren eine Erfolgsgeschichtegeschrieben und sich zum DACH-weiten Marktführer im Bereich derbiomarkerbasierten At-Home-Tests und personalisierter Gesundheit entwickelt.Lifesum, 2013 in Stockholm gegründet, agiert mittlerweile in 36 Märkten weltweitund ermöglicht Millionen von Nutzer:innen, klügere Entscheidungen in Bezug aufihre Ernährung zu treffen und nachhaltige Gewohnheiten zu entwickeln.Mit LYKONs technologischem Know-How und den innovativen medizinischenBiomarker-Lösungen und Produkten ist Lifesum nun in der Lage, ein umfassendes,maßgeschneidertes Ernährungs-Erlebnis zu bieten, was die Position desUnternehmens als Pionier auf dem europäischen Gesundheits- und Wellbeing-Marktfestigt."Der Zusammenschluss von Lifesum und Lykon markiert die nächste wichtige Etappein der Entwicklung von Lifesum - hin zu einer modernen, ganzheitlichenGesundheits- und Wellbeing-Plattform. Durch die Transaktion können wir diebahnbrechende Technologie von LYKON nutzen, um unseren Service zurevolutionieren und den Mehrwert für unsere Nutzer:innen so maximieren", soFalk.Mit Wissenschaft und Innovation die Gesundheit stärkenDie Innovationen von LYKON im Bereich der At-home Biomarker-Tests in Kombinationmit KI gestützter Technologie bieten tiefe Einblicke in die eigene Gesundheitund ermöglichen personalisierte Ernährungs- und Gesundheitsempfehlungen auf derGrundlage medizinischer Wissenschaft."Biomarker sind für das Verständnis der Nährstoffaufnahme und derGewichtsregulierung von entscheidender Bedeutung und bieten tiefere Einblicke indie Ernährungsmuster, metabolische Gesundheit und physiologische Reaktionen des