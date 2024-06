- Mit der Zentralisierung der klinischen Phase-II-Studien zum diabetischen Fuß und zu Wundinfektionen kann sich das RECCE 327 (R327)-Gel als potenzielles Breitband-Therapeutikum für die topische Anwendung bei sämtlichen bakteriellen Hautinfektionen, formell als komplizierte Haut- und Hautstrukturinfektionen bezeichnet, positionieren

- Das Human Research Ethics Committee hat die Genehmigung für eine klinische Prüfung der Phase II zur Untersuchung des topischen Gels R327 bei akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI), einschließlich diabetischer Fuß- und Wundinfektionen, die einen großen ungedeckten medizinischen Bedarf aufweisen, erteilt

- Neben anderen führenden Gesundheitsdienstleistern soll auch Barwon Health, einer der größten und umfassendsten regionalen Gesundheitsdienste Australiens, mit der Durchführung dieser Studie betraut werden

- Ein neuer Studienstandort wurde eingerichtet – die Verabreichung an die ersten Patienten soll im dritten Quartal 2024 erfolgen

- Grundlage für diese Studie bilden die klinischen Ergebnisse aus den Untersuchungen zur Anwendung von R327 bei infizierten Brandwunden und diabetischen Fußinfektionen – unter anderem bei Patienten, die im Rahmen der Initiative nach der Kategorie A des Special Access Scheme der TGA behandelt wurden

SYDNEY, Australien, 24. Juni 2024 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu gegeben, dass das Human Research Ethics Committee (Ethikkommission für die Forschung am Menschen/HREC) seine Einwilligung zur Einleitung einer klinischen Phase-II-Studie erteilt hat, in der RECCE 327 (R327) als Breitbandantibiotikum in Form eines Gels zur topischen Anwendung bei akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI) beurteilt werden soll.

