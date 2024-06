Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nieder-Olm (ots) - Ob Firmen-, Haftpflicht- oder Rechtsschutzversicherung -einen seriösen Versicherungsvertreter zu finden, ist nicht immer einfach. Dasbestätigt auch Max Michelberger, der sich unter dem Pseudonym #Finanzpoet durchseine fachkundige Beratung in Sachen Finanzen und Versicherungen bei Unternehmenund Privatpersonen einen Namen gemacht hat. Woran Mittelständler, die auf derSuche nach einer Firmenversicherung sind, einen seriösen Versicherungsvertretererkennen, verrät der Experte im Folgenden.In vielen mittelständischen Unternehmen gibt es oft keine klare Ansprechpersonfür Versicherungsfragen. Das ist bedauerlich, denn Firmenversicherungen sindexistenziell wichtig - ein falscher Schritt kann das Unternehmen ernsthaftgefährden. Dennoch wird das Thema oft nicht ernst genug genommen, sondernstattdessen einem Mitarbeiter überlassen, der möglicherweise nicht die nötigeExpertise hat oder andere Prioritäten setzt als der Firmeninhaber. "An einerprofessionellen Versicherungsberatung kommen mittelständische Unternehmen imGrunde nicht vorbei", sagt Max Michelberger, auch bekannt unter dem Pseudonym#Finanzpoet. "Allerdings haben die wenigsten Unternehmer ein wirklich gutesGefühl, wenn der klassische Versicherungsvertreter zu ihnen kommt. Oft gibt esVorurteile gegenüber Versicherungsberatern, die nicht ganz von der Hand zuweisen sind - schließlich haben die Kunden es häufig mit einemVersicherungsberater zu tun, der ihre Probleme nicht richtig versteht oder ihreSituation nicht ausreichend analysiert.""Dass die Versicherungsbranche bis heute keinen guten Ruf hat, ist nicht von derHand zu weisen: In der Vergangenheit haben Versicherungsvertreter immer wiederprovisionsorientiert beraten und dabei die wahren Belange des Kunden nicht inden zentralen Fokus der Beratung gesetzt", fährt der Experte fort. "Im Gegensatzdazu zeichnet sich eine gute Versicherungsberatung dadurch aus, dass sie aufAugenhöhe stattfindet. Entscheidend ist zudem, dass der Versicherungsvertreterdazu in der Lage ist, über den Tellerrand hinauszublicken." Als geprüfterFinanzberater und ausgebildeter Versicherungsfachmann erfüllt Max Michelbergerall diese Anforderungen. Unter dem Pseudonym #Finanzpoet unterstützt ermittelständische Unternehmen in allen Versicherungsfragen. Gleichzeitig betreuter gemeinsam mit seinem Team mehr als 1.100 Privatkunden auch bei derVermögensanlage. Mit seiner Expertise, die ihm nach einem berufsbegleitendenZertifikatsstudiengang von der Frankfurt School of Finance attestiert wurde,sorgt der Experte in allen Bereichen für eine umfassende Absicherung. Zusätzlichproduziert er als #Finanzpoet seinen eigenen Podcast mit dem Namen