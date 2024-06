NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 145 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jack Reynolds-Clark passte seine Prognosen für das Medizintechnik-Unternehmen an dessen reduzierte Jahresziele an. Allerdings täusche die geringe Sichtbarkeit der kurzfristigen Umsatzentwicklung über die zugrunde liegende Stärke und die robusten Marktanteile hinweg, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht weiterhin ein erhebliches längerfristiges Aufwärtspotenzial und das aktuelle Mehrjahrestief der Aktie als Kaufgelegenheit an./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 65,55EUR auf Tradegate (24. Juni 2024, 13:39 Uhr) gehandelt.



Rating: Outperform

Analyst:

Kursziel: 85 Euro



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 € , was eine Steigerung von +28,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer